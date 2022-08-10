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Slovnaft оплатила сборы за транспортировку нефти России через Украину по «Дружбе»

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Компания Slovnaft оплатила транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», заявили Интерфаксу в словацкой компании.
Slovnaft оплатила сборы за транспортировку нефти России через Украину по «Дружбе»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Slovnaft уже произвела оплату на счёт (украинской транспортной. — RT) компании. Исходя из этого, Slovnaft ожидает возобновления поставок нефти в ближайшие дни», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что с этим решением согласилась и российская сторона.

Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал энергокризис в Европе. В беседе с Nation News он заявил, что кризис начался ещё в 2021 году, а санкции только усугубили проблемы, которые и так наблюдались в мировой энергетике.

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