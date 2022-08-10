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Reuters: венгерская MOL оплатила транзит нефти России через Украину

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Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».
Reuters: венгерская MOL оплатила транзит нефти России через Украину
  • AFP
  • © ATTILA KISBENEDEK

Об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что ожидают возобновления транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в скором времени.

9 августа стало известно, что «Укртранснафта» остановила транзит нефти по южной ветке в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

Как отметил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин, причина заключается в том, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях европейских санкций.

Кандидат экономических наук Александр Данилов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию на мировом рынке нефти.

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