«Транснефть»: Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию
- AFP
Об этом рассказал РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.
«Украинская сторона подтвердила, что получила платёж за транзит нефти и готова начать работать», — отметил он.
Ранее Дёмин заявил, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.
По его словам, причина заключается в том, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях европейских санкций.
10 августа стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».
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