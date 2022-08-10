«Транснефть»: Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию

Украина подтвердила, что получила платёж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию.

Об этом рассказал РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

«Украинская сторона подтвердила, что получила платёж за транзит нефти и готова начать работать», — отметил он.

Ранее Дёмин заявил, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

По его словам, причина заключается в том, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях европейских санкций.

10 августа стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с Nation News энергокризис в Европе.