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Власти Канады заявили, что транзит газа через Украину не заменит Германии «Северный поток»

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Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит газа через Украину не сможет заменить для Германии «Северный поток». Об этом сообщает Bloomberg.

«Суть заключается в том, что ожидаемый поток (газа. — RT) в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который (шёл бы. — RT) по «Северному потоку», — заявил Уилкинсон.

Поэтому схема, при которой Германия полагалась бы на поставки газа через Украину в качестве замены «Северному потоку», является нерабочей, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг поставки компании «Газпром» турбины для «Северного потока».

По его словам, для «Газпрома» важно получить юридические документы, в которых говорится, что «эта турбина не санкционирована».

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщили, что получили от Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока».

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