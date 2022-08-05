Власти Канады заявили, что транзит газа через Украину не заменит Германии «Северный поток»

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит газа через Украину не сможет заменить для Германии «Северный поток». Об этом сообщает Bloomberg.

«Суть заключается в том, что ожидаемый поток (газа. — RT) в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который (шёл бы. — RT) по «Северному потоку», — заявил Уилкинсон.

Поэтому схема, при которой Германия полагалась бы на поставки газа через Украину в качестве замены «Северному потоку», является нерабочей, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг поставки компании «Газпром» турбины для «Северного потока».

По его словам, для «Газпрома» важно получить юридические документы, в которых говорится, что «эта турбина не санкционирована».

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщили, что получили от Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока».