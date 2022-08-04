Аналитик Митрахович прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока».

Эксперт отметил, что Россия находится в состоянии, когда западные государства постоянно вводят санкции.

«Нам бы хотелось получить документы, что новые санкции введены не будут, что Канада свои исключения из санкций, которые она ввела, не отменит», — подчеркнул собеседник RT.

Он уточнил, что, если будут даны гарантии на перспективу, тогда можно работать.

«Не будут давать гарантии, значит, очевидно, что «Северный поток» не сможет работать на полную мощность», — заключил Митрахович.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг поставки компании «Газпром» турбины для «Северного потока».

По его словам, для «Газпрома» важно получить юридические документы, в которых говорится, что «эта турбина не санкционирована».

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщили, что получили от Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.