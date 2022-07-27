Reuters: страны G7 могут ввести потолок цен на нефть из России к 5 декабря

Страны G7 намереваются ввести в действие механизм ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского союза, запрещающие морской импорт нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя «семёрки».

«Цель состоит в том, чтобы согласовать сроки, которые уже установил ЕС. Мы хотим убедиться, что механизм ценового предела вступит в силу одновременно», — сказал собеседник агентства.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений её цена окажется ниже затрат на добычу.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.

Вместе с тем президент США Джо Байден считает, что установление потолка цен на российскую нефть позволит снизить стоимость бензина в стране.