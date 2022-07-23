Байден заявил, что потолок цен на нефть из России приведёт к снижению стоимости топлива в США

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Президент США Джо Байден в ходе совещания с помощниками по вопросам экономики выразил уверенность, что установление потолка цен на российскую нефть позволит снизить стоимость бензина в стране.

Американский лидер заявил, что в стране наблюдается снижение стоимости бензина в течение 38 дней вследствие принятых Вашингтоном мер, в том числе направленных на наращивание нефтедобычи.

Тем не менее Байден признал, что цены на бензин по-прежнему остаются высокими, а темпы снижения он назвал недостаточно быстрыми.

Американский президент призвал нефтегазовые компании Соединённых Штатов использовать рекордные прибыли на наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей.

«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнёров на встрече G7. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы (президента России Владимира. — RT) Путина», — констатировал Байден.

Ранее Байден обвинил президента России Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

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