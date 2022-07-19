«Рёнхап»: Сеул планирует присоединиться к механизму ограничения цен на российскую нефть

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Южная Корея объявила о намерении присоединиться к механизму ограничения цен на российскую нефть, который обсуждается странами G7. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» по итогам встречи министров финансов США и Республики Корея Джанет Йеллен и Чху Гён Хо.

Как пишет агентство, Йеллен на встрече с коллегой подчеркнула «необходимость введения системы потолка цен на российскую сырую нефть» и потребовала участия Южной Кореи в механизме.

«Предел цен на сырую нефть должен быть эффективно разработан, чтобы способствовать стабилизации мировых цен на нефть и потребительских цен», — сказал южнокорейский министр.

Ранее американский министр финансов заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

Она также сообщила, что Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решение, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести, но учитывают, что страна должна сохранять возможности производить и экспортировать нефть.

В МИД России предупредили, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.

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