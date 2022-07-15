Глава Минфина: США ещё не приняли решение по ограничениям на цены на нефть из России

Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решение о том, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести, но учитывают, что страна должна сохранять возможности производить и экспортировать нефть.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в преддверии встречи глав Минфинов и центробанков G20 в Индонезии.

Она рассказала, что у России должен быть стимул продолжать производство.

«Таким образом, мы предлагаем исключение, позволяющее России экспортировать нефть, пока цена на неё не превысит уровень, который будет определён. В противном случае Россия будет полностью отрезана от оказания этих крайне важных услуг, что, вероятно, приведёт к закупорке значительного объёма российской нефти», — передаёт её слова ТАСС.

Ранее американский министр финансов заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.