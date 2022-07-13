Reuters: Германия с 1 августа может отказаться от поставок угля из России

Германия с 1 августа может полностью прекратить поставки угля из России, а с 31 декабря отказаться от российской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замминистра финансов ФРГ Йорга Кукиса.

«Любому, кто знаком с историей трубопровода «Дружба», который был инструментом советской империи в Восточной Европе, также известно, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьёмся через несколько месяцев», — заявил Кукис на конференции в Сиднее.

Отмечается, что на Россию приходится 40% немецкого импорта угля и нефти.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия высокими темпами и с большой активностью приближается к независимости от российских энергоносителей.

При этом глава оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц выразил обеспокоенность тем, что дефицит топлива в Европе может спровоцировать «битву за распределение газа» среди стран ЕС.

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.

Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими в интервью Handelsblatt предупредила о возможном росте безработицы в Германии на фоне сокращения поставок газа из России, так как это спровоцирует финансовый кризис во многих компаниях в ФРГ.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.