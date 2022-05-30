Шольц: Германия высокими темпами приближается к независимости от энергоносителей России

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия высокими темпами и с большой активностью приближается к независимости от российских энергоносителей. По его словам, к осени страна будет готова отказаться от импорта угля из России, а до конца 2022 года — от импорта нефти.
Шольц: Германия высокими темпами приближается к независимости от энергоносителей России
  • AP

«Германия очень рано начала подготовку к этой ситуации, я уже в декабре начал переговоры с профильными министерствами и ведомствами по вопросу, что произойдёт, если будет дальнейшая эскалация, и какие будут последствия для энергообеспечения. Поэтому мы были хорошо подготовлены и приняли все меры», — цитирует Шольца РИА Новости.

Германия планирует наладить поставки газа со всего мира, чтобы «укрепить независимость» от российского импорта, рассказал канцлер.

Ранее представители партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге высказались о негативных последствиях возможного введения европейского эмбарго на поставки российских энергоресурсов. 

«Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», — уточняется в документе «Воспрепятствовать нефтяному и газовому эмбарго — защитить граждан и бизнес», подготовленном партией. 

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