В ФРГ спрогнозировали «разрушительные последствия» возможного эмбарго на энергоресурсы из России

Представители партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге предупредили о негативных последствиях возможного введения европейского эмбарго на поставки российских энергоресурсов. С обращением депутатов АдГ к правительству страны, содержащим соответствующий прогноз, ознакомился RT.

Как уточняется в документе под названием «Воспрепятствовать нефтяному и газовому эмбарго — защитить граждан и бизнес», Евросоюз среди прочего рассматривает возможность введения запрета на поставки энергоресурсов из России.

«Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», — говорится в обращении.

В то же время, по мнению парламентариев, введение нефтяного эмбарго со стороны Берлина и ЕС может дать России повод прекратить экспорт природного газа в ФРГ.

Не исключено, что такое решение Москва примет в качестве ответной меры на действия иностранных государств, полагают депутаты.

«Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями», — уточняют они.

На этом фоне представители АдГ обращаются к германскому правительству с призывом «отказаться от запланированных в связи с конфликтом на Украине санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС».

Кроме того, они просят кабмин регулярно представлять бундестагу «всеобъемлющий отчёт о состоянии дел».

Это необходимо для оценки общеэкономических и политических последствий возможных нефтяного эмбарго против России со стороны ЕС и российского газового эмбарго против Евросоюза.

Напомним, что страны Европейского союза в настоящее время обсуждают полный отказ от российской нефти и эмбарго на её импорт в рамках шестого пакета санкций и ограничительных мер в отношении Москвы.

Пока достичь консенсуса по этому вопросу сообществу не удалось.

По мнению Владимира Путина, запрет на поставки российских энергоресурсов в Европу равносилен экономическому самоубийству для стран региона.