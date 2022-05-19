Эксперт РАН Широв: Европе технически трудно отказаться от российских нефти и газа

Европе технически трудно отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв.

«Чтобы не говорили в Брюсселе, Европа физически не в состоянии отказаться ни от нашей нефти, ни тем более от нашего газа. Ведь некоторые страны континента на 100% зависят от его поставок. Не говоря уже о том, что отказ от российской нефти и газа чрезвычайно сложен технически», — приводит его слова РИА Новости.

Широв пояснил, что для замены российских нефти и газа ЕС необходимо наладить иные каналы доставки и перестроить работу профильных предприятий.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз пока не в состоянии согласовать эмбарго на импорт российской нефти.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.