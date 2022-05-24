Глава МИД ФРГ Бербок уверена, что ЕС вскоре примет шестой пакет санкций против России

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила уверенность в том, что Евросоюз в скором времени примет решение по шестому пакету санкций против России, который может предусматривать нефтяное эмбарго.
Глава МИД ФРГ Бербок уверена, что ЕС вскоре примет шестой пакет санкций против России
  • AP
  • © John MacDougall/ Pool

Такое мнение она выразила на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

«Вместе и при полной сплочённости всех 27 стран-членов мы приняли до сих пор пять жёстких санкционных пакетов. И я уверена, что мы в скором времени придём к договорённости относительно шестого пакета», — цитирует Бербок ТАСС.

Она при этом заявила, что убеждённость в необходимости полного отказа от поставок российских нефти и газа «разделяют все государства ЕС».

Вместе с этим 24 мая Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернатив.

10 мая глава МИД ФРГ во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен, возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».

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