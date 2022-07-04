Аналитик Танкаев объяснил повышение цены на газ в Европе

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Дарья Ускова
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев прокомментировал в беседе с RT данные о том, что цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в понедельник, 4 июля, превысила $1700 за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Танкаев объяснил повышение цены на газ в Европе
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«Этого и следовало ожидать. Благодаря совершенно непродуманным действиям Европейского союза поставки газа из России в Европу очень сильно сократились. Например, к непродуманным действиям относится запрет на запуск «Северного потока — 2», — сообщил Танкаев.

Он также напомнил о сокращении пропускной способности газопровода «Северный поток».

А газопровод Ямал — Европа, по словам аналитика, фактически заблокирован Польшей.

«В результате получилось так, что европейцы недополучают газ в очень больших объёмах... Европейцам нужно решать для себя: либо они хотят нормально жить, либо они хотят играть в политику... Если они выбирают политику, дальше всё будет именно так», — заключил специалист.

Ранее сообщалось о том, что впервые с 10 марта цена газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

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