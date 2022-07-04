Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1700 за 1 тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в понедельник, 4 июля, превысила $1700 за 1 тыс. куб. м.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, это произошло впервые с 10 марта.

Ранее глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что ситуация с поставками газа в Германии остаётся напряжённой, поэтому жителям нужно готовиться к «шокирующим» ценам на газ.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.