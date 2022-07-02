Глава регулятора ФРГ предупредил о «шокирующих» ценах на газ

Глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер заявил в интервью Funke, что ситуация с поставками газа в Германии остаётся напряжённой, поэтому жителям нужно готовиться к получению «шокирующих» цен на газ.

По словам Мюллера, Россия в последнее время сократила поставки по «Северному потоку» на 60%. Он выразил мнение, что сокращение не связано с техническими проблемами.

«Мы задаёмся вопросом, не станет ли этот технический ремонт куда более продолжительным политическим ремонтом», — отметил он.

В связи с данной ситуацией Мюллер предположил, что цены на газ для потребителей будут расти. Он подчеркнул, что стоимость может увеличиться втрое, а дальнейшее развитие событий спрогнозировать невозможно.

Мюллер предупредил, что на фоне кризиса многие жители «будут шокированы, когда получат извещения от поставщиков».

Ранее в компании Nord Stream AG сообщили, что с 11 по 21 июля газопровод «Северный поток» будет остановлен на плановое техобслуживание.