В ФРГ заявили о напряжённой ситуации с газом

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Ситуация по газу в ФРГ напряжённая, нельзя исключать её ухудшения, следует из ежедневной сводки Федерального сетевого агентства.
В ФРГ заявили о напряжённой ситуации с газом
  • AP
  • © Michael Probst

Газохранилища в Германии, согласно данным регулятора, заполнены на 60,9%. При этом приток газа по «Северному потоку» остался на уровне 40% от мощности трубопровода. 

«Ситуация напряжённая, нельзя исключать ухудшения ситуации. Однако поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность в настоящее время обеспечена», — говорится в сообщении.

Регулятор предложил пострадавшим от сокращения поставок компаниями закупать необходимые объёмы в других местах, но по значительно более высоким ценам.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что «Северный поток» можно использовать на полную мощность.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия не участвует в контактах между Германией и Канадой, касающихся поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые были осложнены введёнными санкциями.

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