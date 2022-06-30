Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что «Северный поток» можно использовать на 100%
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«Все согласны — технические специалисты, российские технические специалисты, — что по «Северному потоку» сейчас можно поставлять 100% газа», — цитирует его ТАСС.
По мнению Хабека, заявления России о технических проблемах являются предлогом Москвы для сокращения поставок топлива в Европу.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.
После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».
Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия не участвует в контактах между Германией и Канадой, касающихся поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые были осложнены введёнными санкциями.