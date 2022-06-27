Экономист Заборцев: не стоит переживать за решения G7 относительно российского золота

Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT намерение лидеров стран «Большой семёрки» (G7) сократить доходы России от продажи золота.

«Я полагаю, что нам не стоит переживать за решения G7 относительно нашего золота и торговли им. Во-первых, потому что нам стоит использовать своё золото для пополнения собственных резервов. А для этого ЦБ желательно выкупать его на рынке за рубли. Золото вполне способно поддержать нашу внешнюю торговлю, если обмен с помощью западных валют будет закрыт или как-то ограничен. А, во-вторых, продавать золото в недружественные страны просто нелогично и бессмысленно», — пояснил экономист.

По его мнению, создание резервов в валюте западных стран для России чревато очередным их отъёмом.

«Поэтому менять золото, которое может пополнить наши резервы, на «токсичные» доллары и евро равнозначно просто выбрасыванию золота в мусорное ведро. Разумеется, западные страны могут приложить усилия для того, чтобы ограничить торговлю нашим золотом и с другими, не западными, странами. Однако в любом случае золото представляется более ликвидной альтернативой, чем, скажем, доллары США, которые могут быть заблокированы в любой момент», — добавил эксперт.

Поэтому России стоит не волноваться из-за решений Запада, а планомерно стараться находить наши собственные возможности обеспечения открытости российской экономики и внешней торговли, заявил собеседник RT.

«Будет это «золотой крипторубль», валюта БРИКС или что-то другое, время покажет. Пока у нас настолько велико положительное сальдо торгового баланса, у нас есть пространство для поиска и экспериментов», — заключил специалист.

Ранее лидеры стран G7 заявили о желании сократить доходы России от продажи золота.

До этого Bloomberg писал, что лидеры стран G7 намерены взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине.