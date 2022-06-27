Лидеры стран G7 заявили о желании сократить доходы России от продажи золота

Короткая ссылка
Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) заявили о желании сократить доходы России от продажи золота.
Лидеры стран G7 заявили о желании сократить доходы России от продажи золота
  • РИА Новости

Об этом говорится в их заявлении по итогам саммита G7.

Лидеры G7 заявили, что будут продолжать искать новые пути для того, чтобы изолировать Россию от участия в мировых рынках, а также для пресечения уклонения от санкций. 

«Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота», — утверждают они.

До этого Bloomberg писал, что лидеры стран G7 намерены взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить