Лидеры стран G7 заявили о желании сократить доходы России от продажи золота
- РИА Новости
Об этом говорится в их заявлении по итогам саммита G7.
Лидеры G7 заявили, что будут продолжать искать новые пути для того, чтобы изолировать Россию от участия в мировых рынках, а также для пресечения уклонения от санкций.
«Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота», — утверждают они.
До этого Bloomberg писал, что лидеры стран G7 намерены взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине.