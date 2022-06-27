Лидеры стран G7 заявили о желании сократить доходы России от продажи золота

Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) заявили о желании сократить доходы России от продажи золота.

Об этом говорится в их заявлении по итогам саммита G7.

Лидеры G7 заявили, что будут продолжать искать новые пути для того, чтобы изолировать Россию от участия в мировых рынках, а также для пресечения уклонения от санкций.

«Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота», — утверждают они.

До этого Bloomberg писал, что лидеры стран G7 намерены взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине.