Глава ЕК: страны Евросоюза примут общеевропейские меры по газу
- AP
- © Olivier Matthys
«Только скоординированные общеевропейские меры, а не национальные будут эффективны. Мы будем смотреть, как меры каждой страны будут влиять на весь наш рынок», — цитирует её ТАСС.
Глава ЕК подчеркнула, что энергосбережение является одной из ключевых мер для отказа от российского газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страна выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов в Европу.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.
После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».