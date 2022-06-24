Глава ЕК: страны Евросоюза примут общеевропейские меры по газу

Страны Евросоюза примут общеевропейские, а не национальные меры в условиях сокращения поставок газа из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Только скоординированные общеевропейские меры, а не национальные будут эффективны. Мы будем смотреть, как меры каждой страны будут влиять на весь наш рынок», — цитирует её ТАСС.

Глава ЕК подчеркнула, что энергосбережение является одной из ключевых мер для отказа от российского газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страна выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов в Европу.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».