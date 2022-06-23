В Кремле заявили, что Россия выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов

Россия выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская Федерация строго выполняет все свои обязательства. И, будучи весьма и весьма надёжным и зарекомендовавшим себя на протяжении многих десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится», — заявил Песков.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».