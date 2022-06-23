Глава комитета бундестага Эрнст: отказ от российских энергоресурсов вредит Германии

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что отказ от импорта российских энергоресурсов наносит ущерб населению Германии.

«Чтобы предотвратить причинение вреда собственным гражданам, правительство Германии и ЕС должны срочно пересмотреть свои санкции против России в энергетическом секторе», — цитирует Эрнста РИА Новости.

По его словам, антироссийские санкции в сфере энергетики угрожают состоянию промышленности ФРГ и оказывают «всё нарастающее влияние» на граждан.

«Нам не нужна санкционная политика, которая носит чисто символический характер и заставляет страдать наших работников, пенсионеров и семьи», — заключил Эрнст.

Первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс ранее заявил, что с сокращением поставок газа из России столкнулись 12 стран Евросоюза, десять из которых распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек назвал газ дефицитным товаром в стране в настоящее время.

Он также признал, что в ФРГ сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом в связи с сокращением поставок природного газа из России.