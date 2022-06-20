Президент Германского промышленного союза призвал сократить потребление газа
- Legion-Media
«Мы должны максимально сократить потребление газа, каждый киловатт-час имеет значение», — приводит его слова ТАСС.
Руссвурм отметил, что приоритетом должно стать заполнение газохранилищ ФРГ к предстоящей зиме.
«Однако ряд промышленных процессов работает только с газом. Недостаток газа грозит остановкой производства», — выразил обеспокоенность Руссвурм.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом в связи с сокращением поставок природного газа из России.