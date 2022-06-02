В МВФ спрогнозировали рост цен на продовольствие в 2023 году

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Международный валютный фонд (МВФ) в своём ежемесячном журнале дал прогноз, согласно которому цены на продовольствие продолжат расти в следующем году.
В МВФ спрогнозировали рост цен на продовольствие в 2023 году
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«Цены на продовольствие выросли на 23% в 2021 году, положив конец нескольким годам относительной стабильности цен [на продукты питания], отчасти в связи с тем, что экстремальные погодные условия нанесли вред урожаю, а стоимость энергоресурсов возросла», — цитирует материал ТАСС.

В фонде отметили, что на ситуацию повлияло много факторов: ситуация на Украине, разрушение глобальных цепочек поставок, изменение климата, которое вылилось в засуху, пожары, наводнения и т. п. Кроме того, подчёркивается в статье, в связи с ростом цен на энергоносители поднялась и стоимость удобрений.

Как считают в МВФ, «такое сочетание условий обусловливает серьёзные перспективы глобального голода». 

Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

Экономист Джон Росс в колонке для Asia Times отметил, что США и их союзники по G7 намеренно не признают негативного эффекта от введённых против России санкций на ситуацию с продовольствием в мире.

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