«Газпром экспорт» 31 мая остановит поставки газа нидерландской компании GasTerra

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«Газпром экспорт» получил от нидерландской компании GasTerra уведомление о том, что она не намерена платить за поставки газа в рублях. 31 мая поставки будут приостановлены.
«Газпром экспорт» 31 мая остановит поставки газа нидерландской компании GasTerra
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«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от GasTerra платёж за поставки газа в апреле», — говорится в сообщении «Газпрома».

Как уточняется, «Газпром экспорт» уведомил нидерландскую сторону о приостановке поставок газа с 31 мая до момента осуществления оплаты в соответствии с условиями России.

По информации, опубликованной на сайте «Газпром экспорта», GasTerra является основным партнёром российской компании в Нидерландах, поставки российского природного газа в страну осуществляются на базе долгосрочного контракта.

Он был заключён в сентябре 2000 года на 20 лет и впоследствии продлён до 1 октября 2022-го.

30 мая нидерландская компания GasTerra приняла решение не выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях.

Ранее Россия прекратила поставки газа в Финляндию. В финском Министерстве занятости и экономики отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

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