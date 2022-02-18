Положительная тенденция: как рекордный рост мировой торговли может отразиться на экономике России

По данным ООН, в 2021 году объём мировой торговли вырос на четверть и впервые достиг $28,5 трлн. Резкий рост показателя эксперты связывают с повышением цен на сырьевые товары, снятием карантинных ограничений и оживлением спроса в большинстве стран. Общемировое восстановление товарооборота благоприятно отразилось и на России, отмечают специалисты. Так, за год страна сумела увеличить экспорт своей продукции почти в полтора раза. По словам аналитиков, на фоне разрыва глобальных цепочек поставок российские компании сумели занять свободные ниши.

В 2021 году объём мировой торговли достиг рекордного уровня и составил $28,5 трлн. Показатель вырос на 25% по сравнению с 2020-м и на 13% относительно уровня докризисного 2019-го. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 17 февраля, докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Положительная тенденция в международной торговле в 2021 году была по большей части обусловлена ростом цен на сырьевые товары, смягчением ограничений, связанных с пандемией, и значительным восстановлением спроса благодаря пакетам мер экономического стимулирования», — отмечают специалисты ЮНКТАД.

Постепенная отмена карантинных мер в большинстве стран и масштабные госпрограммы поддержки экономик привели к резкому оживлению деловой активности в мире. Именно в результате этого начал стремительно расти глобальный спрос на товары и услуги, рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

По словам эксперта, всплеск потребления столкнулся с ограничениями в добыче и производстве сырья. Так, в период пандемии многие предприятия сворачивали свои промышленные мощности в связи с низким спросом и зачастую излишне быстрым переходом к зелёной энергетике, отметил специалист. Между тем восстановление замороженных производств требует времени, поэтому предложение пока не может покрыть имеющийся спрос, добавил аналитик.

«В результате по итогам прошлого года мы увидели существенное удорожание нефти, газа, угля, а также ряда металлов. В свою очередь, увеличение цен на какой-либо ресурс всегда способствует повышению стоимости другой продукции из-за определённой взаимозаменяемости и общего роста издержек», — подчеркнул Гойхман.

Также по теме «Пандемия создала новые возможности»: в 2021 году Россия поставила рекорд по несырьевому экспорту По итогам 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России вырос на 36% и достиг рекордного $191 млрд. Заметнее всего увеличились...

Так, помимо удорожания энергоносителей и металлов в 2021 году можно было наблюдать ажиотажный рост стоимости продовольствия. С января по декабрь мировые цены на продукты выросли почти на четверть и обновили десятилетний максимум. Об этом свидетельствуют материалы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Одной из причин глобального повышения цен на товары в минувшем году также стали логистические сбои и нарушения производственных цепочек. Об этом RT рассказал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«В результате последствий пандемии транспортные связи были нарушены, а поставки стали нерегулярными. Сейчас идёт восстановление торговых каналов, однако логистические компании заметно повысили свои тарифы, что отражается на конечной стоимости товаров», — пояснил Данильцев.

Впрочем, в ближайшее время эффект от последствий пандемии будет ослабевать, считают аналитики ЮНКТАД. По мнению экспертов организации, в течение 2022 года тенденции в международной торговле нормализуются, однако при этом замедлится и расширение глобального товарооборота.

На одной волне

Рекордный рост мировой торговли в 2021 году отразился и на России. Согласно оценке Федеральной таможенной службы, с января по декабрь внешний товарооборот страны увеличился почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и превысил $789 млрд.

Объём поставок российских товаров за рубеж вырос примерно на 46% и составил около $493 млрд. В свою очередь, импорт иностранной продукции прибавил порядка 26,5% и достиг $296 млрд.

«Россия вписалась в общемировой тренд. На фоне пандемии и обрыва традиционных торговых связей на глобальном рынке образовались новые ниши. Российские компании попытались занять эти ниши и справились довольно успешно, что позитивно сказалось на бюджетных поступлениях за счёт налогов и пошлин», — отметил Александр Данильцев.

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Хотя основой российского экспорта в 2021 году традиционно стали топливно-энергетические товары (с долей 54,3%), стране удалось серьёзно нарастить поставки несырьевой продукции. Соответствующий показатель вырос более чем на треть и достиг рекордных $193 млрд. Об этом свидетельствуют данные Российского экспортного центра (РЭЦ).

Согласно оценке организации, в перечень основных направлений несырьевого экспорта России в 2021 году вошли металлы, химические товары, продукция машиностроения и продовольствие. При этом главными покупателями стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

«Наши компании завоёвывают новые рынки, что приводит к росту продаж. Это хорошо для нашей экономики: повышается занятость и активность бизнеса, увеличиваются налоговые поступления в бюджет. Кроме того, растёт качество готовой продукции, так как для успешного выхода на новые рынки сбыта российские предприятия должны производить конкурентоспособные товары», — объяснил Александр Данильцев.

По мере нормализации ситуации в мировой экономике темпы наращивания российского товарооборота будут замедляться, считает Марк Гойхман. Впрочем, по словам специалиста, продолжающийся рост спроса и цен на сырьё в мире по-прежнему будет позитивно отражаться на динамике экспорта страны.

«Экспорт дорожающего сырья укрепляет платёжный и торговый баланс, а также повышает надёжность финансовой системы. В текущих условиях стоит ожидать, что увеличится приток средств в резервы. Таким образом, у государства не будет нужды лишний раз занимать средства на внешнем рынке, а это может привести к снижению объёма госдолга», — заключил Марк Гойхман.