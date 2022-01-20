«Пандемия создала новые возможности»: в 2021 году Россия поставила рекорд по несырьевому экспорту

По итогам 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России вырос на 36% и достиг рекордного $191 млрд. Заметнее всего увеличились поставки за рубеж продукции химической промышленности, металлургии, деревообработки, машиностроения и сельского хозяйства. Главными покупателями при этом стали Китай, Казахстан и Белоруссия. Как отмечают эксперты, пандемия создала новые возможности для продвижения и закрепления российских товаров на мировых рынках. Кроме того, увеличению объёмов экспорта способствовало общее восстановление глобальной экономики после кризиса.

В 2021 году Россия поставила за рубеж несырьевых неэнергетических товаров на сумму $191 млрд. По сравнению с показателем 2020-го значение выросло на 36% и стало максимальным за всё время наблюдений, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по чёрным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию», — рассказала Никишина.

Согласно последним подсчётам РЭЦ, с января по ноябрь 2021 года экспорт товаров химической промышленности и металлургии увеличился на 54 и 52% соответственно. В то же время поставки продукции лесопромышленного комплекса выросли на 43%, машиностроения — на 31%, а продовольствия — на 23%.

Примечательно, что достигнутый по итогам года объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России оказался заметно выше ожиданий. Так, ранее специалисты РЭЦ предполагали, что соответствующая сумма составит около $180 млрд. Отчасти нарастить объёмы поставок позволили последствия COVID-19, считают эксперты.

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«Пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них», — подчеркнула Вероника Никишина.

По словам аналитика ГК «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, российские предприятия оказались более конкурентоспособными на фоне приостановки производств по всему миру, а также ограничений на передвижение товаров, ресурсов и комплектующих.

«Возникла определённая нехватка ряда товарных групп в мире. В этих условиях продукция российских промышленников и аграриев находила дополнительные незанятые ниши на внешних рынках», — пояснил эксперт.

Кроме того, как отметил Гойхман, дефицит ряда товаров на мировом рынке и политика многих государств по накачке своих экономик деньгами в период пандемии привели к разгону глобальной инфляции. Так, в связи с повсеместным повышением цен увеличился и стоимостный объём российского экспорта, объяснил аналитик.

Росту несырьевых поставок из России за рубеж также способствовало общее восстановление мировой экономики после кризиса. Таким мнением в беседе с RT поделился директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По оценке Всемирного банка, в 2021 году объём глобального ВВП увеличился сразу на 5,5%. Показатель стал самым высоким за последние 48 лет.

«Всегда восстановление производств в экономике требует больше ресурсов. Металлургия, химия, лес — это наши традиционные отрасли. В машиностроении отмечается позитивная тенденция. Начались поставки некоторых новых видов оборудования», — отметил Данильцев.

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За 11 месяцев 2021-го больше всего несырьевых неэнергетических товаров у России закупил Китай — на сумму $15,6 млрд. В число основных импортёров также вошли Казахстан ($14,4 млрд), Белоруссия ($11,4 млрд), Турция ($10,9 млрд) и США ($7,9 млрд).

«Казахстан и Белоруссия традиционно являются самыми крупными потребителями российской продукции из-за территориальной близости и сильной взаимосвязанности экономик. Для Китая главным преимуществом российской продукции является её дешевизна по сравнению с другими поставщиками», — объяснил RT основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

На пути к цели

В 2022 году несырьевой неэнергетический экспорт России продолжит увеличиваться, однако темпы роста могут несколько замедлиться, полагает Марк Гойхман. Такой прогноз аналитик объясняет ожидаемым снижением инфляции, восстановлением логистических цепочек и наращиванием производств в странах — конкурентах России на мировом рынке.

По мнению Александра Данильцева, динамика ННЭ также будет зависеть от ситуации с пандемией и геополитических рисков. В этих условиях специалист считает необходимым и дальше оказывать поддержку российским экспортёрам. Как подчеркнул эксперт, стимулирование должно быть комплексным и охватывать все этапы поставки товара за рубеж.

«Важна возможность получения услуг, обеспечивающих развитие экспорта и в транспорте, и в логистике. Также необходима финансовая и страховая поддержка. В каких-то областях её могут оказывать государственные институты, а в каких-то нужно формирование частной сферы услуг, связанных с помощью экспортёрам», — добавил Данильцев.

Отметим, что развитие несырьевого экспорта является одним из приоритетных направлений работы российских властей. Ещё в мае 2018-го президент страны Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе были обозначены 12 национальных проектов, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Инициативы, в частности, предусматривали увеличение объёма ННЭ до $250 млрд к 2024 году.

Между тем в результате последствий пандемии COVID-19 в июле 2020-го президент поручил скорректировать нацпроекты и продлить срок их реализации до 2030 года. Согласно поручению главы государства, в течение следующих десяти лет Россия должна нарастить несырьевой экспорт не менее чем на 70% по сравнению с уровнем 2020-го.