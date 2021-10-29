«Газпром» изучает обращение: Польша подала заявку на снижение цены на российский газ

«Газпром экспорт» изучает заявку польской энергетической компании PGNiG, которая попросила о снижении цены на газ в рамках действующего между Россией и Польшей контракта от 1996 года. В руководстве PGNiG полагают, что текущая ситуация на рынке газа может послужить основанием для снижения цены в рамках соглашения Москвы и Варшавы. Эксперты придерживаются мнения, что Польша ранее сама выбрала такой механизм образования цены на газ.

Компания «Газпром экспорт» получила обращение польской PGNiG о возможности снижения цены на газ в рамках действующего контракта.

«Газпром экспорт» получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Ранее польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что «продолжает усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с «Газпромом».

В сообщении говорится, что 28 октября PGNiG направила в адрес компаний «Газпром» и «Газпром экспорт» письмо с заявкой об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с соглашением от 25 сентября 1996 года. Польская сторона рассчитывает на снижение цены, «чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий».

Председатель правления PGNiG Павел Маевский заявил, что в последнее время в Европе наблюдается беспрецедентный рост цен на газ. По его словам, эта ситуация является основанием для пересмотра цен на газ в сторону снижения.

Польская сторона также придерживается мнения, что направленная «Газпрому» заявка может привести к снижению цены на газ уже 1 ноября 2021 года.

Напомним, что долгосрочный «Ямальский контракт» был заключён между Москвой и Варшавой в 1996 году.

В прошлом Польша также выступала с требованием пересмотра цены на газ. В частности, в 2012 году PGNiG и «Газпром» заключили дополнительное соглашение, по итогам которого Варшава получила скидку, однако польскую сторону это не устроило. В 2016 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж, настаивая на новом изменении цены.

В 2018 году был утверждён промежуточный вердикт, согласно которому Варшава получила право пересмотра цены на газ в рамках «Ямальского контракта». В 2020 году арбитраж постановил, что цена топлива была завышена, в результате чего «Газпром» обязали выплатить польской стороне $1,5 млрд.

Кроме того, в 2019 году PGNiG объявила, что не собирается продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года. Глава компании Пётр Возняк тогда заявил, что цена в рамках договора завышена.

Напомним, что с начала 2021 года цены на газ в Европе увеличились в несколько раз, закрепившись на отметке около $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. В ходе осенних торгов цена топлива краткосрочно приближалась к отметке $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что Польша в прошлом настояла на пересмотре контракта с Россией таким образом, чтобы цена на газ была привязана к стоимости газа на споте.

«А теперь, когда этот газ на споте подорожал, поляки начинают возмущаться и говорить: «Нет-нет, нам это ценообразование и эта цена не нравятся». Почему «Газпром» должен что-то менять? Вы же сами настаивали на том, что на споте справедливая цена. Вот она сейчас по 800-900$. Это действительно справедливая цена. В Европе дефицит газа, СПГ ушёл и т.д. Но это цена для всей Европы», — сказал Юшков.

Вместе с тем он допустил, что в случае судебного разбирательства следует рассматривать вопрос выбранной в рамках контракта формулы подсчёта цены на газ.

«Например, в прошлом 2020 году она позволила вам очень дёшево покупать газ, а теперь, по сути, идёт некая компенсация. Если посчитать среднюю цену за 2020 и 2021 год, то она будет стандартная и будет укладываться в среднюю цену предыдущих лет. В прошлом году вы сэкономили, а в этом — потратили, таков спотовый рынок», — пояснил он.

Комментируя ситуацию на газовом рынке в целом, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что в основе происходящих событий лежит мировая нехватка предложения на фоне растущего спроса.

«В ЕС текущая ситуация обостряется ещё из-за того, что 12 лет назад ЕС стал настаивать на пересмотре долгосрочных контрактов на поставку газа с тем, чтобы отказаться от нефтяной привязки при определении цены в пользу привязки к спотовым котировкам. То есть, если в Азии нефтяная привязка обеспечивает порядка 75% поступающих в этот регионах объёмах, то в Европе цена практически 100% газа зависит от спотовых котировок», — пояснил эксперт в беседе с RT.