Польский премьер возложил ответственность за рост цен на газ на ФРГ
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«Вы же строите «Северный поток — 2», и вы несёте ответственность за скачок цен на газ», — приводит Интерфакс слова Моравецкого.
Так он ответил депутату из ФРГ, который предположил, что Польша действует в интересах России, вступая в противостояние с ЕС по связанным с юстицией вопросам.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила польского премьера в попытке уйти от обсуждаемой темы, а именно — системы правосудия Польши.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее назвал рост цен на энергоресурсы в Европе частью «геополитической борьбы».