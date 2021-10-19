Польский премьер возложил ответственность за рост цен на газ на ФРГ

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе дебатов в Европарламенте заявил, что ответственность за повышение цен на газ в Европе лежит на Германии из-за решения страны поддержать «Северный поток — 2».
Польский премьер возложил ответственность за рост цен на газ на ФРГ
  • © РИА Новости / Дмитрий Лельчук

«Вы же строите «Северный поток — 2», и вы несёте ответственность за скачок цен на газ», — приводит Интерфакс слова Моравецкого.

Так он ответил депутату из ФРГ, который предположил, что Польша действует в интересах России, вступая в противостояние с ЕС по связанным с юстицией вопросам.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила польского премьера в попытке уйти от обсуждаемой темы, а именно — системы правосудия Польши.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее назвал рост цен на энергоресурсы в Европе частью «геополитической борьбы».

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