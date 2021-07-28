«Раньше намеченного срока»: Владимир Путин поручил с 2 августа начать единовременные выплаты на школьников

Президент России Владимир Путин поручил с 2 августа начать осуществление единовременной выплаты по 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет). Первоначально начисление средств должно было стартовать 16 августа, однако глава государства потребовал изменить сроки. Как пояснил российский лидер, это необходимо для того, чтобы у родителей было больше времени подготовить ребёнка к началу учебного года. Как ожидается, уже с понедельника средства будут перечисляться на 17 млн детей. По словам экспертов, инициатива властей позволит существенно ослабить нагрузку на семейные бюджеты и может позитивно сказаться на экономике в целом.

Начисление единовременной выплаты по 10 тыс. рублей на школьников от шести до 18 лет начнётся 2 августа. Такое поручение в четверг, 28 июля, дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году.

Как напомнил глава государства, первоначально старт выплат был запланирован на 16 августа. Российский лидер попросил начать перечислять деньги семьям «раньше намеченного срока».

«Чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются», — пояснил Путин.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, технически уже всё готово к осуществлению выплат на 17 млн детей с 2 августа. Всего же, согласно оценке Минтруда, инициатива должна затронуть более 20 млн детей.

Напомним, что оказать материальную помощь семьям с детьми школьного возраста Владимир Путин предложил ещё в апрельском послании Федеральному собранию. Соответствующий указ глава государства подписал в начале июля.

Также по теме Поддержка родителям: правительство дополнительно направит 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам дополнительно порядка 1,5 млрд рублей на поддержку многодетных...

Заявление на получение выплаты родители могут подать с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Деньги будут перечислены одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей. Для получения средств ребёнку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Таким образом, выплаты предназначены для детей, рождённых в период с 3 июля 2001 года по 31 августа 2015-го, говорится в материалах Минтруда.

При этом пособие полагается детям вне зависимости от факта обучения в школе. Так, если ребёнок в шесть лет ещё не ходит в школу, семья всё равно получит деньги. Если же, например, 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, родителям также перечислят деньги на этого ребёнка.

Кроме того, выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

Обратиться за единовременной выплатой можно напрямую в клиентскую службу Пенсионного фонда России или дистанционно через портал госуслуг. Как пояснили в Минтруде, подавать отдельное заявление на каждого ребёнка не нужно. Так, всех детей, на которых положены выплаты, можно указать сразу в одном заявлении.

«В настоящий момент Минтруд уже отработал в предварительном порядке заявки более 20 млн российских семей. Тем, кто ещё не успел подать заявку, достаточно войти на портал госуслуг в личный кабинет, проверить документы, которые уже предзаполнены за них, и нажать соответствующую кнопку, согласившись на получение выплаты», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Деньги можно будет получить только безналично. При этом указанный в заявлении счёт для перечисления средств может быть привязан к карте любой платёжной системы.

«Деньги переводятся на карту во многом для удобства. Во-первых, сейчас всё ещё продолжается пандемия, поэтому людям не стоит стоять в очередях и вообще пользоваться наличностью. Во-вторых мы видим общий тренд на цифровизацию, а как известно, в нашей стране переход на безналичные расчёты идёт очень быстро», — отметил в беседе с RT заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Всего на реализацию инициативы правительство выделило более 200 млрд рублей. Как полагает Светлана Бессараб, действия властей позволят существенно ослабить нагрузку на семейный бюджет. Так, по её словам, государство даёт возможность без дополнительных затрат приобрести школьную форму, принадлежности и канцтовары.

«При такой поддержке российским семьям будет проще и удобнее начать готовиться заранее. Родителям не нужно откладывать небольшие суммы. Они могут сразу потратиться на подготовку детей к школе, а сэкономленные деньги распределить на другие первоочередные цели и задачи», — подчеркнула депутат.

Более того, по мнению Валерия Миронова, прямые выплаты семьям с детьми вместе с другими мерами поддержки государства способны позитивно отразиться на экономике в целом. Так, действия властей могут в определённой степени подстегнуть потребительский спрос в стране.

«Тут надо учитывать, что в первую очередь должны покупаться отечественные товары для детей, а не импортные. Хотя и в этом случае экономический эффект, конечно, тоже будет», — добавил Миронов.