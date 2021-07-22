Поддержка родителям: правительство дополнительно направит 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам дополнительно порядка 1,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Как пояснил глава кабмина, речь идёт о предоставлении пособий россиянам, у которых родился третий ребёнок и последующие дети. Всего на эти цели в 2021 году власти направят 58 млрд рублей, а выплаты получат родители почти 500 тыс. детей. Как отмечают эксперты, материальная помощь от государства особенно необходима семьям на фоне ускорения инфляции в стране. При этом действия властей способствуют снижению уровня бедности и положительно сказываются на уровне потребительского спроса, считают специалисты.

Правительство России выделит регионам ещё около 1,5 млрд рублей на выплаты семьям, где родился третий ребёнок или последующие дети. Об этом в четверг, 22 июля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как уточнил глава кабмина, родители могут ежемесячно получать средства от государства до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Размер пособия при этом зависит от конкретного субъекта страны и равен региональному прожиточному минимуму на детей. В среднем по России соответствующая сумма сейчас составляет около 11,3 тыс. рублей, говорится в материалах Минтруда.

«Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей. Их получат родители более 0,5 млн детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям», — подчеркнул Мишустин.

Отметим, что выплаты назначаются и производятся по месту работы, службы или учёбы родителей. Если не трудоустроены оба родителя, пособие можно получить в органах соцзащиты по месту жительства.

Дополнительное финансирование программы потребовалось в связи с большим количеством заявлений на получение материальной помощи. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Также, по её словам, возникла необходимость индексации пособий на фоне роста инфляции в стране.

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По последним данным Росстата, в июне темпы роста потребительских цен в России ускорились до 6,5%. Достигнутый уровень инфляции стал самым высоким с 2016 года. В этих условиях финансовая поддержка особенно необходима многодетным семьям, подчеркнула Бессараб.

«Выплаты наиболее актуальны в те периоды, когда один родитель не может работать — например, пока мать находится в декрете. Подчеркну, что сама по себе помощь семьям не приводит к росту инфляции, как это некоторым кажется. Зато она даёт людям ощущение подушки безопасности и твёрдой почвы под ногами», — добавила депутат.

По её словам, в настоящий момент семьи с детьми также могут рассчитывать на выплаты от фонда соцстрахования на детей до полутора лет. Помимо этого, из федерального бюджета выплачиваются пособия на детей от полутора до трёх лет. Одновременно власти оказывают материальную помощь малообеспеченным родителям с детьми от трёх до семи лет.

Напомним, что в рамках поддержки больших семей государство также помогает многодетным россиянам улучшить жилищные условия. Так, на сегодняшний день родители, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022-го родился третий ребёнок или последующие дети, могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

В 2020 году на эти цели правительство направило более 40 млрд рублей, а в 2021-м — ещё почти 27 млрд. Согласно оценке властей, дополнительные средства позволят поддержать не менее 60 тыс. многодетных семей.

Отметим, что первоначально компенсация от государства на погашение ипотеки начислялась при покупке квартиры, готового частного дома или участка под его строительство. Между тем в начале июля правительство расширило условия программы. Согласно постановлению кабмина, теперь семьи могут получить средства и на кредиты под строительство собственного жилья или покупку недостроенного дома.

«Ипотечные кредиты, в сумму которых включены ремонт или страхование имущества, тоже предусмотрены в постановлении. Таким образом, ещё больше многодетных семей смогут получить компенсацию от государства и быстрее погасить ипотеку», — говорится в сообщении кабмина.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Расширение поддержки семей с детьми направлено в первую очередь на снижение уровня бедности в стране. Таким мнением в интервью RT поделился ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

«Увеличение объёмов соцпомощи — это безусловный тренд последних полутора лет. Первоначально он был обусловлен влиянием пандемии, действовавшими ограничениями и падением уровня доходов. Однако в последующие месяцы всё больше проявляется расширение поддержки именно семей с детьми. Очевидно, что технически реализация выплат показала себя очень хорошо, а эффект наглядный и необходимый, — пояснил Кивкулис.

По данным Всемирного банка, с января по сентябрь 2020 года на фоне пандемии уровень бедности в России поднимался с 12,3 до 13,3%, но уже в декабре снизился до 12,1%. Как полагают в организации, по итогам 2021 года значение может достигнуть 11,4%. Более того, в 2024-м показатель способен опуститься до 10,4%, считают в правительстве.

«Почти наверняка выплаты будут очень быстро конвертироваться в рост потребительских расходов, так как таргетированы на те семьи, которые имеют минимальные сбережения. Полученный в результате рост потребительского спроса может позитивно сказаться на экономике в целом», — заключил Кивкулис.