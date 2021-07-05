На фоне законодательных изменений: в Moët Hennessy заявили о приостановке поставок шампанского в Россию

Производитель алкогольных напитков Moët Hennessy временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с изменением в российском законодательстве, сообщила представитель компании Анн Катрин Грималь. Напомним, 2 июля президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение поправок в 171-ФЗ «О государственном регулировании... алкогольной продукции», в котором среди прочего прописано, что термин «шампанское» в технических определениях теперь применим только в отношении игристого вина, произведённого на территории России.

Французский производитель алкогольных напитков Moët Hennessy временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с изменением российского законодательства о регулировании алкогольной продукции. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

«Moët Hennessy Russia предупредила своих партнёров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — сообщила Грималь.

Напомним, 2 июля президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение поправок в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который содержит в себе дополнительные требования для производства и оборота винодельческой продукции в РФ.

Законом, в частности, вводится ряд уточнений, согласно одному из которых понятие «шампанское» в технических определениях теперь можно будет использовать только в отношении игристого вина, произведённого на территории России.

До этого термин «шампанское» традиционно применялся к игристому вину, произведённому во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда.

Помимо этого, документ вводит понятие «автохтонное виноделие», а также уточняет разрешённые технологические приёмы переработки винограда для производства винодельческой продукции, особенности её маркировки и розничной продажи.

Также законом уточняется, что «коньяк» является винодельческой продукцией с объёмной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленной из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трёх лет. При этом под термином «коньяк России» подразумевается коньяк, на 100% произведённый из винограда, выращенного на российской территории.

Закон определяет также и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции для определения чётких правил функционирования отрасли.

РИА Новости

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию сообщило, что Moët Hennessy согласилась маркировать свою продукцию, поставляемую в Россию, как «игристое вино».

Там уточнили, что изменения в российском законодательстве, требующие упоминания на этикетке «игристого вина» на бутылках иностранного производства, привели к кратковременной приостановке поставок в связи с необходимостью соответствующих корректировок. После их внесения поставки будут возобновлены как можно быстрее, сообщили в компании.

До этого издание РБК со ссылкой на соответствующее письмо Moët Hennessy сообщало, что компания заявила российским партнёрам о приостановке отгрузки ассортимента шампанских вин.

Комментируя сложившуюся ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходит из того, что принятый закон должен выполняться: «Эта история с названиями совсем давняя, история во многом ещё шла из советских времен».

В свою очередь, президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович ранее назвал шантажом решение Moët Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию. «Шампанское в Россию поставляют ещё два десятка других производителей, и из них никто не возмущался», — цитирует его РИА Новости.

Специалист заявил, что уровень российского игристого вина не хуже импортного, и заверил, что российские потребители не останутся без игристого вина, «такого же по качеству, вкусу и аромату».

Вместе с тем в Еврокомиссии высказали несогласие с принятым в России законом и заявили, что предпримут шаги для защиты прав европейских компаний.

«Мы будем делать всё, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем всё, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», — цитирует ТАСС представителя ЕК. При этом он не уточнил, какие именно шаги планируют предпринять в Европе, заявив, что там ещё «детально не изучили последствия этого закона».

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг изучит корректность трактовки законодательства, которое подразумевает использование слова «шампанское» только для российской продукции.

«Чтобы разобраться, насколько правильно все трактуют нормы закона, мы сейчас внимательно с ним знакомимся, прокомментировать я смогу только на днях», — отметил он.