В Кремле прокомментировали ситуацию с законом о шампанском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию c законом, касающимся определения шампанского и игристого вина в России.

Он отметил, что история с названиями «совсем давняя» и «во многом ещё шла из советских времен».

Песков добавил, что воздержится от детальных комментариев по данной теме.

«Закон принят, он должен выполняться», — сказал Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что отрасль российского виноделия «очень быстро и качественно развивается, несмотря на все кризисные моменты». Он добавил, что отрасль будет всячески поддерживаться.

Ранее РБК сообщил, что зарубежный производитель алкогольной продукции Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.

Позже Bloomberg со ссылкой на компанию сообщил, что в Moët Hennessy согласились изменить маркировку с «шампанского» на «игристое вино» для поставляемой в Россию продукции.

Решение последовало после того, как в России был принят закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.