РБК: Moet Hennessy остановил поставки шампанского в Россию

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Зарубежный производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.
РБК: Moet Hennessy остановил поставки шампанского в Россию
  • Reuters

Об этом информирует РБК со ссылкой на письмо.

Отмечается, что поставки приостанавливаются вследствие поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня.

Поправки уточняют определения и вносят добавочные требования для продукции виноделов. К примеру, исключается использование понятия «шампанское», разрешается использовать его лишь в отношении «российского шампанского», то есть произведённого на территории России.

«И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — отмечается в тексте письма Moet Hennessy.

Но производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка.

В прошлом году в беседе с «Известиями» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв рассказал, что система розничной продажи алкоголя в России должна стать более гибкой.

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