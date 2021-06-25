Названы чаще всего выявляемые в незаконном обороте алкогольные напитки

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Анастасия Румянцева
В ходе контрольных мероприятий, проводимых Росалкогольрегулированием, в незаконном обороте чаще всего выявляется крепкая алкогольная продукция, а конкретно — водка. Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства.
Названы чаще всего выявляемые в незаконном обороте алкогольные напитки
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

В этот рейтинг также попала и пивоваренная продукция, в частности пивные напитки.

В Росалкогольрегулировании подчеркнули, что в настоящее время совместно с Министерством финансов проводится работа по введению на законодательном уровне реестра производителей пивоваренной продукции в целях усиления контроля данного сегмента рынка.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в последнее время (после принятия и вступления в силу Федерального закона №481) значительно реже выявляется фармацевтическая субстанция этилового спирта, которая, как пояснили RT, долгое время являлась основным сырьём для изготовления нелегального алкоголя.

Нелегальная продукция — это продукция произведённая, хранящаяся или продающаяся без лицензии, без маркировки или маркированная ФСМ (федеральными специальными марками) с признаками подделки, без фиксации в системе ЕГАИС, перевозимая без сопроводительных документов, произведённая с нарушением требований государственных стандартов.

Ранее сообщалось, что в России в январе — феврале 2021 года наибольшее количество изъятий нелегального этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции пришлось на регионы Сибирского, Центрального и Южного федеральных округов.

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