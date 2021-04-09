Названы регионы — лидеры по количеству изъятий нелегального алкоголя в начале года

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Анастасия Румянцева
В России в январе — феврале 2021 года наибольшее количество изъятий нелегального этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции пришлось на регионы Сибирского, Центрального и Южного федеральных округов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Росалкогольрегулирования.
Названы регионы — лидеры по количеству изъятий нелегального алкоголя в начале года
  • РИА Новости

Отмечается, что в целом по России за этот период из незаконного оборота было изъято свыше 2,1 млн л этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

С конца 2015 года на территории России изъято более 133 млн л нелегального этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также ликвидировано 825 подпольных заводов и цехов и демонтировано свыше 7 тыс. единиц основного технологического оборудования.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с членами правительства сообщил, что министерство предлагает начать маркировку пива.

По его словам, это «важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату».

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