В Минпромторге предложили ввести маркировку пива

Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с членами правительства сообщил, что министерство предлагает начать маркировку пива.

«Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей», — заявил Мантуров.

По его словам, это «важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату».

«Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки», — сообщил министр.

Ранее газета «Известия» сообщала, что владельцев домашних животных с 2021 года могут обязать маркировать их и ставить на учёт за свой счёт.