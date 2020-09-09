В Минпромторге предложили ввести маркировку пива

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Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с членами правительства сообщил, что министерство предлагает начать маркировку пива.
В Минпромторге предложили ввести маркировку пива
  • Pixabay

«Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей», — заявил Мантуров.

По его словам, это «важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату».

«Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки», — сообщил министр.

Ранее газета «Известия» сообщала, что владельцев домашних животных с 2021 года могут обязать маркировать их и ставить на учёт за свой счёт.

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