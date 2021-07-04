Bloomberg: Moët Hennessy согласилась с требованиями закона об игристых винах

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Компания Moët Hennessy согласилась сменить маркировку своего шампанского на «игристое вино» согласно требованиям российского закона, поставки в Россию возобновятся как можно скорее.
Bloomberg: Moët Hennessy согласилась с требованиями закона об игристых винах
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.

Изменения в законодательстве привели к «временной приостановке поставок», говорится в сообщении.

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.

После этого зарубежный производитель Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о приостановке поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.

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