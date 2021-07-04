Bloomberg: Moët Hennessy согласилась с требованиями закона об игристых винах
- globallookpress.com
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.
Изменения в законодательстве привели к «временной приостановке поставок», говорится в сообщении.
Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.
После этого зарубежный производитель Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о приостановке поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.