Bloomberg: Moët Hennessy согласилась с требованиями закона об игристых винах

Компания Moët Hennessy согласилась сменить маркировку своего шампанского на «игристое вино» согласно требованиям российского закона, поставки в Россию возобновятся как можно скорее.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.

Изменения в законодательстве привели к «временной приостановке поставок», говорится в сообщении.

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.

После этого зарубежный производитель Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о приостановке поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.