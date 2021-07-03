Союз виноделов назвал шантажом решение Moët Hennessy по ввозу шампанского

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает шантажом решение компании Moët Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию.

Ранее РБК сообщил, что зарубежный производитель алкогольной продукции Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.

По словам Поповича, документ является «криком на пустом месте».

«Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют ещё два десятка других производителей, и из них никто не возмущался», — приводит РИА Новости его заявление.

Специалист отметил, что уровень российского игристого вина не хуже импортного.

«Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — добавил Попович.

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.