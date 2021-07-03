Союз виноделов назвал шантажом решение Moët Hennessy по ввозу шампанского
- © РИА Новости / Руслан Кривобок
Ранее РБК сообщил, что зарубежный производитель алкогольной продукции Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.
По словам Поповича, документ является «криком на пустом месте».
«Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют ещё два десятка других производителей, и из них никто не возмущался», — приводит РИА Новости его заявление.
Специалист отметил, что уровень российского игристого вина не хуже импортного.
«Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — добавил Попович.
Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.