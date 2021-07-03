Союз виноделов назвал шантажом решение Moët Hennessy по ввозу шампанского

Короткая ссылка
Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает шантажом решение компании Moët Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию.
Союз виноделов назвал шантажом решение Moët Hennessy по ввозу шампанского
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Ранее РБК сообщил, что зарубежный производитель алкогольной продукции Moët Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.

По словам Поповича, документ является «криком на пустом месте».

«Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют ещё два десятка других производителей, и из них никто не возмущался», — приводит РИА Новости его заявление.

Специалист отметил, что уровень российского игристого вина не хуже импортного.

«Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — добавил Попович.

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить