По упрощённой процедуре: в России вступили в силу новые правила оформления налогового вычета на жильё

В России с 21 мая упрощается порядок получения налоговых вычетов по имущественным (расходы на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционным операциям. Теперь граждане РФ могут через личный кабинет на сайте ФНС подать необходимое заявление, которое будет автоматически сгенерировано. Отправлять налоговую декларацию по форме 3-НФДЛ и предоставлять подтверждающие документы больше не нужно. Кроме того, снижаются сроки проверки заявления и возврата денежных средств — с трёх до одного месяца и с 30 до 15 дней соответственно.

В России начал действовать упрощённый порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счёте. Нововведения были заложены в закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, который 20 апреля подписал Владимир Путин.

С 21 мая появилась возможность получения налогового вычета без необходимости подавать в налоговую службу декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и документы, подтверждающие право на вычеты.

«Вычеты будут предоставляться проактивно. Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица», — сообщили в Федеральной налоговой службе.

За счёт предварительной проверки ведомством права налогоплательщика на вычет срок проведения проверки и возврата налога суммарно сокращается более чем в два раза (с трёх до одного месяца — проверка и с 30 до 15 дней — возврат средств). При этом вычет в упрощённом порядке смогут получить те налогоплательщики, сведения о которых передали участники информационного взаимодействия с ФНС (банки/брокеры). Отмечается, что эти налоговые агенты смогут подключиться к системе ФНС с 21 мая.

Граждане смогут отследить в своём личном кабинете весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога. При этом они получат уведомление по факту поступления сведений от банков или брокеров.

«Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете на сайте ФНС России от налогоплательщика не требуется никаких действий», — сообщили в Федеральной налоговой службе.

Вместе с тем подчёркивается, что по упрощённой процедуре можно будет получить те налоговые вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года. Право на возврат денежных средств будет возникать с даты акта приёма-передачи объекта долевого строительства, а после госрегистрации прав на недвижимость налогоплательщик сможет обратиться за получением вычета.

Посетители в здании Федеральной налоговой службы в Москве

РИА Новости

© Владимир Новиков

Как отмечал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, законодательные нововведения «упростят жизнь многим». По его словам, пандемия коронавируса продемонстрировала важность развития цифровых технологий и предоставления доступа к госуслугам в удалённом формате.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT назвал упрощение правил оформления налогового вычета значительным шагом вперёд.

«Действительно, нет худа без добра, и пандемия нас многому научила: и мобилизации возможностей, и поиску новых технологий решения вопросов таким образом, чтобы работала информационная система. Если обратить внимание на законопроекты, связанные с получением различного рода услуг, то сейчас везде прописывается обязательное умение работать с документами на расстоянии, пользоваться услугами личных кабинетов, чтобы по максимуму исключить хождение по инстанциям. На 100% исключить это, конечно, очень сложно. Всё это потребует неких «стыковочных» алгоритмов, защиты персональных данных и исключения ошибок, но со временем система обязательно будет отлажена», — сказал сенатор.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также поддержал вступившие в силу изменения, подчеркнув, что «чем проще и понятней всё будет, тем больше такими возможностями будут пользоваться».

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«Налоговый вычет можно получить и сегодня, но для этого необходимо подать форму 3-НДФЛ, необходимо заполнять формы либо дожидаться, пока работодатель передаст в налоговую форму 2-НДФЛ, и потом дополнить формой 3-НДФЛ. Я эту процедуру проходил и могу сказать, когда первый раз со всем этим сталкиваешься, возникают определённые вопросы. Затем необходимо направить все документы в налоговую, она проведёт проверку и подтвердит существующее право на получение налогового вычета. После чего подаётся следующее заявление, указываются реквизиты, и ещё больше месяца всё это может рассматриваться. Поэтому я абсолютно согласен, что процедуру нужно упростить. Это будет стимулировать людей пользоваться этими услугами и расширит социальную группу получателей этих услуг. Любое движение в сторону создания комфортных и более оперативных условий всегда гражданами позитивно воспринимается и приветствуется», — констатировал собеседник RT.

Добавим, что уже после подписания закона в Госдуму внесли ещё один проект, касающийся налогового вычета. Депутат Максим Зайцев предлагает увеличить с 2 млн до 3 млн рублей имущественный налоговый вычет, предусмотренный в связи с расходами на строительство или покупку жилья. Кроме того, предлагается увеличить вычет в сумме расходов по уплате процентов, которые налогоплательщик фактически произвёл, с 3 до 4 млн рублей, а также разрешить получение налогового вычета не на один объект недвижимости, а на каждый приобретённый (с ограничением в 3 млн рублей).

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам только при инвестициях в российские ценные бумаги. В качестве обоснования инициативы она пояснила, что за последний год почти в два раза выросла доля инвестирования с использованием ИИС в иностранные ценные бумаги.

«Здесь непопулярное предложение, но мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты. Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет — а это, по сути дела, бюджетные деньги и бюджетная льгота — стимулировали инвестиции в иностранные ценные бумаги», — заявила она 12 мая на онлайн-сессии «Диалог с регулятором» в рамках ежегодной конференции НАУФОР.