Путин одобрил закон об онлайн-оформлении налоговых вычетов по НДФЛ

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Президент России Владимир Путин одобрил закон, согласно которому оформить имущественные и инвестиционные вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) можно будет онлайн, без визита в ФНС.
Путин одобрил закон об онлайн-оформлении налоговых вычетов по НДФЛ
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, упрощается получение имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов — по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счёте. 

Упрощённый порядок предполагает, что граждане смогут общаться с представителями Федеральной налоговой службы на сайте ФНС, при этом право на получение вычета налоговая будет проверять сама с помощью автоматизированной информационной системы.

Кроме того, предусматривается штраф в случае предоставления налоговым агентом недостоверных данных в рамках упрощённого порядка оформления инвестиционных налоговых вычетов.

Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц после того, как был официально опубликован. 

Ранее соответствующий закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

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