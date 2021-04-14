Совфед одобрил закон об онлайн-оформлении налоговых вычетов по НДФЛ

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ): их можно будет оформить онлайн, без визита в ФНС. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что действующий механизм предполагает подачу декларации по НДФЛ с документами, которые подтверждают право на вычет. И только после их проверки налоговой, на которую отводится до трёх месяцев, человек может вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов, по которым оформляется вычет.

Закон упрощает получение имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.

Так, согласно упрощённому порядку, граждане смогут общаться с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Причём право на получение вычета в таком формате налоговая будет проверять сама с помощью автоматизированной информационной системы — ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы человеку не придётся.

Также предполагается штраф за представление налоговым агентом недостоверных сведений в рамках упрощённого порядка оформления инвестиционных налоговых вычетов.