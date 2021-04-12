Ценовой коридор: в Минэнерго заявили о подорожании топлива в России в пределах инфляции

Согласно оценке Министерства энергетики России, рост цен на горючее в стране остаётся в пределах инфляции. Как отмечают в ведомстве, в 2020 году отрасль справилась с резкими скачками спроса на топливо и на сегодняшний день внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами. По мнению экспертов, сдерживающее давление на стоимость бензина и дизеля оказывает специальный демпфирующий механизм. В рамках инициативы власти компенсируют нефтяникам часть средств при продаже горючего внутри России. При этом уже с 1 мая должны вступить в силу изменения в формуле демпфера, которые, как полагают специалисты, позволят эффективнее бороться с подорожанием горючего. Как в этих условиях могут измениться цены на бензин до конца года — в материале RT.

Цены на топливо на российских заправках растут в пределах инфляции. Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин на итоговом заседании коллегии ведомства.

По его словам, в настоящий момент внутренний рынок России полностью обеспечен моторным топливом. При этом, как подчеркнул замминистра, в 2020 году на фоне резких скачков потребления горючего в стране отрасль справилась с ситуацией, а нехватки нефтепродуктов не произошло.

«Удалось сохранить темпы роста цен на заправочных станциях в пределах инфляции, в прошлом году даже ниже инфляции. Сейчас для того, чтобы это обеспечивать и в будущем, также предпринимается ряд мер как с точки зрения наращивания объёмов производства, так и с точки зрения докрутки фискальной системы для того, чтобы обеспечить адекватную доходность на внутреннем рынке», — отметил Сорокин.

По данным Росстата, с начала 2021 года розничная цена бензина АИ-92 в среднем по стране выросла на 3,5% — до 44,89 рубля за литр, а стоимость АИ-95 увеличилась на 3% — до 48,48 рубля. В то же время дизельное топливо подорожало лишь на 1,6% — до 49,49 рубля.

По словам экспертов, рост цен на горючее остаётся сдержанным во многом за счёт действия специального компенсирующего механизма. Речь идёт о так называемом демпфере.

Напомним, в 2018 году на российском рынке топлива произошёл резкий ценовой скачок. Так, с января по декабрь стоимость бензина на заправках увеличилась в среднем на 9,4%.

Для решения проблемы правительство России договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. Впрочем, нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты за рубежом. На этом фоне с 2019 года государство стало возмещать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

«Когда экспортные цены на топливо превышают внутренние, власти компенсируют нефтяникам разницу. Если же внутренние цены выше экспортных, то уже нефтяники платят в бюджет. В результате внутренние цены на бензин растут слабо даже при резком подорожании нефти в мире. Однако и при обвале мировых цен на сырьё бензин в России умеренно дорожает», — объяснил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Сергей Кауфман.

Примечательно, что после запуска демпфирующего механизма темпы подорожания горючего в России замедлились в несколько раз. Как следует из материалов Росстата, в 2019 году цены на бензин в стране выросли только на 1,9%, а в 2020-м — на 2,5%.

«Рост цен на бензин замедлился в 2019 году именно за счёт действия механизма демпфера, который запустило государство. В 2020 году цены оставались относительно стабильными по причине падения потребительского спроса — это следствие пандемии. Поскольку потребление топлива было слабым, производители и АЗС не стремились заметно повышать цены, боясь ещё большего сокращения спроса», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

РИА Новости

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Для дополнительного сдерживания цен на горючее в России уже с 1 мая 2021 года правительство планирует несколько скорректировать формулу демпфирующего механизма. Об этом в середине марта заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями профильных ведомств и нефтяных компаний.

В демпфирующем механизме заложена так называемая индикативная оптовая цена бензина на внутреннем рынке. На её основе власти рассчитывают сумму, которую нефтяники должны перечислять в бюджет или получать в качестве компенсации от правительства.

Согласно изначальной задумке, индикативная цена должна была расти на 5% в год. Вместе с тем со временем такое повышение показателя стало невыгодным для нефтяных компаний.

«Дело в том, что, когда реальные цены растут медленнее, чем индикативная цена, нефтяники получают меньше выплат, чем должны. Это и произошло по итогам 2020 года — реальные цены на бензин выросли лишь на 2,5%. В результате нововведений с 1 мая рост индикативной цены будет не выше уровня инфляции, что должно увеличить выплаты нефтяникам, а значит, снизить давление на розничные цены», — считает Сергей Кауфман.

По его мнению, в этих условиях дальнейшее подорожание горючего в России продолжит оставаться в пределах инфляции.

Вопрос цены

Согласно последней оценке Росстата, в марте 2021 года инфляция в России ускорилась до 5,8%. Значение стало самым высоким с ноября 2016 года.

Цены в России растут быстрее ожиданий, поскольку уверенное восстановление потребительского спроса в экономике пока ещё опережает темпы наращивания выпуска. Об этом ранее заявляла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Кроме того, по мнению главы ЦБ, дополнительно инфляцию подталкивает и рекордный рост цен на мировых товарных рынках. Впрочем, как полагает Набиуллина, уже в ближайшее время инфляционная динамика в стране должна стабилизироваться.

«По нашим оценкам, к концу года инфляция будет ниже текущих значений, но диапазон, скорее всего, будет выше нашей цели, выше 4%», — рассказала Набиуллина во время пресс-конференции 19 марта.

При этом уже в первой половине 2022 года инфляция в России может вернуться к целевой отметке регулятора в 4%, уверены в ЦБ. Как предположил в беседе с RT старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, в случае замедления роста потребительских цен и отсутствия резких колебаний на валютном рынке по итогам 2021 года бензин в стране подорожает на 4—5%.