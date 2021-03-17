Без рисков для цен: в Минэнерго заявили об отсутствии предпосылок для повторения топливного кризиса в России

Министерство энергетики России не ожидает повторения топливного кризиса в стране. Ранее о соответствующих рисках предупредили специалисты Счётной палаты. По данным Минэнерго, на сегодняшний день нефтяные компании в полном объёме обеспечивают внутренний рынок горючим. Помимо этого, для сдерживания цен на бензин уже в мае правительство планирует изменить формулу демпфирующего механизма. В результате нефтяники будут получать дополнительные компенсации из бюджета при продаже топлива внутри страны. Как на этом фоне могут измениться ценники на российских АЗС — в материале RT.

По оценке Министерства энергетики России, стране сегодня не угрожает новый топливный кризис, как в 2018 году. Об этом в среду, 17 марта, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году», — сказал замминистра в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент нефтяные компании в полном объёме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, а производство бензина увеличено. Так, с начала февраля товарные запасы горючего выросли более чем на треть и в настоящий момент продолжают расти.

«Уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», — добавил Сорокин.

Ранее об угрозе топливного кризиса в России сообщили специалисты Счётной палаты. В своём отчёте эксперты ведомства предупредили о рисках повышения розничных цен на топливо и, как следствие, возможном возникновении социальной напряжённости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Между тем в Кремле также не ожидают резких колебаний цен на горючее в России. С таким заявлением в среду выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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«Правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — подчеркнул Песков.

Напомним, в 2018 году на фоне рекордного подорожания нефти в мире розничные цены на бензин в России выросли на 9,4%. Для решения проблемы правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. Между тем бизнесу было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому нефтяникам было прибыльнее продавать нефтепродукты за рубеж.

В результате с 1 января 2019 года власти запустили так называемый демпфирующий механизм. В рамках инициативы государство стало возмещать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. В свою очередь, при более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли.

Принятые властями решения позволили снизить прямую зависимость внутренних цен на бензин от мировых котировок нефти. В результате темпы удорожания горючего в стране замедлились в несколько раз. Так, в 2019 году цены на бензин в России выросли лишь на 1,9%, а в 2020-м — на 2,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

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Отметим, что для дополнительного сдерживания цен на топливо в России уже с 1 мая 2021 года правительство внесёт корректировки в механизм демпфера. Об этом ранее заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями профильных ведомств и нефтяных компаний.

По словам опрошенных RT экспертов, изменения коснутся заложенной в демпфере индикативной оптовой цены бензина на внутреннем рынке. На её основе власти рассчитывают сумму, которую нефтяники должны перечислять в бюджет или получать в качестве компенсации от правительства.

В 2019 году индикативная цена была установлена на уровне 51 тыс. рублей за тонну и должна была ежегодно индексироваться на 5%. Так, в 2020 году показатель вырос до 53,6 тыс. рублей, а с 1 января 2021-го увеличился до 56,3 тыс. рублей.

«Сейчас получается так, что цена топлива в рознице растёт примерно на 1—2%, а оптовые цены из-за механизма демпфера увеличиваются на 5%. В этой связи нефтяные компании несут убытки при поставке горючего на внутренний рынок и вынуждены поднимать ценники на АЗС. В новой редакции демпфера предлагается индексировать оптовые цены на бензин только на 1% в год, а не на 5%. В результате повышение розничных цен должно будет замедлиться», — объяснил в интервью RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам аналитика компании Virgin Oil Group Андрея Гордеева, вслед за корректировкой демпфирующего механизма вырастут объёмы компенсаций нефтяникам. В результате компании начнут продавать больше сырья на внутреннем рынке, и цены стабилизируются.

«После запуска обновлённого демпфера ситуация на российском рынке горючего станет менее напряжённой. По итогам 2021 года рост цен сохранится на уровне ожидаемой инфляции», — отметил Гордеев в беседе с RT.

Согласно подсчётам Росстата, в феврале годовая инфляция в России ускорилась до 5,7%. Впрочем, по прогнозу Центробанка, уже в середине весны рост потребительских цен в стране начнёт замедляться и по итогам 2021 года вернётся в диапазон 3,7—4,2%.