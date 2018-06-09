Бензин под контролем: Минфин внёс в правительство законопроект о НДД и снижении акцизов на топливо

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Владимир Цегоев, Наталья Никитина
Минфин внёс в правительство законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) и снижении акцизов на топливо. Такое решение вместе с повышением экспортной пошлины позволит властям обеспечить контроль над нефтяными компаниями с целью нарастить объёмы поставок горючего на внутренний рынок. Это в свою очередь вызовет снижение цен на бензин в стране.
Бензин под контролем: Минфин внёс в правительство законопроект о НДД и снижении акцизов на топливо
  • РИА Новости
  • © Алексей Сазонов

В пятницу, 8 июня, Минфин внёс в правительство законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) и снижении акцизов на топливо. Эту информацию RT подтвердили в пресс-службе Министерства финансов.

Законопроект подразумевает снижение акцизов на бензин и на дизельное топливо на 3000 и 2000 рублей за тонну соответственно. При этом с 1 июля правительство может понизить этот фискальный сбор ещё на 700 рублей.

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Решение о снижение акцизов было принято властями в связи с серьёзным ростом стоимости топлива в России.  Напомним, согласно данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. В годовом выражении (май 2018 к маю 2017 года) этот показатель составил 11,3%. В целом с начала года топливо подорожало на 7,2%.

Примечательно, что майская инфляция в России составила 0,4%, в годовом выражении — 2,4%. Таким образом, за месяц стоимость топлива почти в пять раз превысила уровень темпов роста потребительских цен за год.

В Росстате также подсчитали, что производители бензина и дизтоплива в апреле подняли цены на 13% по сравнению с мартом. При этом год назад за аналогичный период рост был 4,9%. В результате в мае — начале июня среднероссийские розничные цены на бензин последовательно превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

«Это связано с тем, что, с одной стороны, мы наблюдаем заметное удорожание нефти, с другой — рубль остался достаточно слабым. Укрепление рубля не соответствует удорожанию нефти. Это приводит к тому, что отечественным компаниям становится выгоднее отправлять бензин на экспорт, а не продавать внутри страны», — рассказал ранее RT доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов.

Сложившееся положение дел вызвало серьёзную озабоченность среди населения страны. Так, вопрос галопирующего роста цен на бензин обсуждался и в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 7 июня. Глава государства признал, что резкое подорожание топлива — результат неточного регулирования, и попросил  министра энергетики Александра Новака и вице-премьера Дмитрия Козака прокомментировать ситуацию.

  • © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Представители кабмина не исключили, что для уравновешивания внутренних и внешних цен на моторное топливо правительство пойдёт на повышение экспортных пошлин на нефтепродукты. Президент заявил о намерении поддержать соответствующий законопроект.

Вскоре после завершения прямой линии в Минфине сообщили, что уже в пятницу ведомство внесёт в правительство законопроект, наделяющий кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат нынешние обязательства по заморозке цен на топливо.

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Глава аналитического департамента Alpari Александр Разуваев в разговоре с RT напомнил, что в последний раз уровень экспортной пошлины составлял 90% ещё в середине девяностых и в нулевые годы. Позднее показатель начал снижаться — до 48% в 2015 году, 40% в 2016-м и 30% в 2017-м.

Как объясняет эксперт, повышение экспортной пошлины в совокупности со снижением акцизов и введением НДД должно снизить налоговую нагрузку, но при этом создать ситуацию, когда  компаниям будет невыгодно продавать бензин на экспорт. Это в свою очередь создаст избыток топлива на внутреннем рынке и будет способствовать снижению цен.

Любопытно, что по данным Московской топливной ассоциации (МТА), цены на бензин на столичных АЗС уже показали снижение впервые с конца марта. Так, в период с 4 по 9 июня стоимость топлива снизилась в среднем на 7-8 копеек.

«С 4 по 9 июня средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо снизились на 5 копеек и составили 44,35 рубля за литр, на АИ-92 — на 7 копеек, до 42,52 рубля за литр, на Аи-95 — на 8 копеек, до 45,83 рубля за литр», — приводит РИА Новости сообщение ассоциации.

 

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