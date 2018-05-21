На минимальном уровне: с чем связано рекордное снижение ставок по ипотеке в России

Ставки по ипотеке в России достигли исторического минимума и составили в среднем 9,64%. Об этом в понедельник, 21 мая, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Сейчас инфляция в стране находится на уровне 2,4%, однако к концу года рост цен может достичь 4%. По этой причине ЦБ намерен пересмотреть и уточнить свой прогноз. При этом аналитики утверждают, что ускорение темпов роста потребительских цен не повлияет на рынок недвижимости. О том, какие изменения могут произойти в сегменте жилищного кредитования в России, — в материале RT.

Весной этого года средние ставки по ипотеке в России достигли 9,64% — это исторический минимум. Такое заявление сделала в понедельник, 21 мая, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

Ранее регулятор сообщал, что средневзвешенная рублёвая ставка по предоставленным в феврале 2018 года ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась до 9,75%.

Напомним, что ключевые задачи для властей в сфере строительства обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Так, ввод жилья в стране необходимо увеличить в полтора раза — с 80 до 120 млн кв. м в год. При этом ставку по ипотеке требуется снизить до 7—8% годовых.

Глава государства напомнил, что в 2001 году было оформлено всего 4 тыс. ипотечных кредитов. Но уже по итогам 2017 года этот показатель превысил 1 млн. Согласно данным ЦБ, в денежном выражении объём ипотечного кредитования в 2017 году составил свыше 2 трлн рублей.

Показатель по ипотечной ставке в 7—8% достижим, заявил в марте экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф уточнил, что госбанк сможет снизить ставку до целевого уровня к 2020 году.

Также по теме Обеспечить прорыв: как может измениться экономическая политика России в 2018—2024 годах В будущем правительстве кандидат на пост первого зампреда Антон Силуанов намерен заняться поиском решений для выполнения президентских...

В настоящее время базовые ставки Сбербанка по ипотечным кредитам на приобретение готового и строящегося жилья колеблются в диапазоне от 8,4% до 10,5% годовых. Такой показатель указан без учёта льготных условий и акций. По итогам 2017 года объём ипотечного портфеля банка составил 2,9 трлн рублей.

В частности, ставки в рамках программы на приобретение новостроек стартуют от 8,4% годовых при условии обеспечения кредита. Без обеспечения Сбербанк кредитует приобретение строящегося жилья на условиях 8,9% годовых.

Базовые ставки ВТБ по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 8,9—10,3% годовых. Самая высокая процентная ставка устанавливается при кредитовании без подтверждения платёжеспособности заёмщика, при этом он в обязательном порядке страхует себя и приобретаемое жильё. Без выполнения этого условия ставка по ипотеке увеличивается ещё на 1%.

Совокупный портфель ипотеки группы ВТБ по итогам 2017 года составил 1,08 трлн рублей. Банк оценивает свою долю на рынке жилищного кредитования в 22%.

Спрос вернулся на рынок

Согласно оценке АИЖК, прошлый год стал самым успешным в России для сегмента ипотеки. Начиная с мая 2017 года ежемесячные темпы роста выданных кредитов составили более 40%. Эти показатели развития рынка превысили даже рекордные значения 2014 года.

В 2018 году тенденция к росту закрепилась. Так, по данным Банка России, в первом квартале 2018 года было выдано 299,4 тыс. кредитов на 582 млрд рублей. Этот уровень на 68% превышает количественный показатель первого квартала 2017 года. В денежном выражении объём на 81% выше аналогичного периода прошлого года. Согласно прогнозу регулятора, в целом в 2018 году будет выдано 1,4 млн кредитов на 2,5—2,8 трлн рублей.

Растущий спрос связан с возвращением инвесторов благодаря положительной макроэкономической ситуации в стране, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Год назад квартиросъёмщики стремились перебраться в собственное жильё, сохранив при этом объём ежемесячного платежа. Улучшение ситуации в экономике и ожидание ввода проектного финансирования с последующим ростом цен на первичное жильё привели на рынок покупателей, которые могут дождаться окончания строительства жилья. Рынок стремится к балансу, в результате разница между первичной и вторичной недвижимостью будет нивелирована», — отметил в разговоре с RT Тимур Нигматуллин.

Инфляция не помеха

Центробанк пересмотрит свой прогноз по инфляции в 2018 году, заявила в понедельник Ксения Юдаева. Предполагается, что этот показатель до конца года постепенно вернётся к уровню 4%. По этой причине в апреле ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,25% годовых.

«С нашей точки зрения, к концу года инфляция вполне может подойти к таргету ЦБ в размере 4%. Фундаментальных причин для этого несколько. Прежде всего, на ситуации скажутся рост российской экономики и валютные интервенции Минфина на фоне высоких цен на нефть», — пояснил в беседе с RT директор аналитического департамента Alpari Александр Разуваев.

По мнению опрошенных RT аналитиков, в таких условиях регулятор воздержится от дальнейшего снижения ключевой ставки либо будет плавно понижать её при благоприятном стечении обстоятельств.

«В нашем базовом прогнозе ключевая ставка в течение 2018 года достигнет уровня в 6,75% годовых. Соответственно, ставки по ипотечным кредитам будут сопоставимо снижены с небольшим временным лагом. К концу года средняя ставка выдачи ипотеки будет ниже 9%, при этом Сбербанк снизит её раньше остальных и ниже рынка. Сейчас около 15% выданных кредитов рефинансированы, и к концу года этот показатель увеличится до 20%», — считает Тимур Нигматуллин.