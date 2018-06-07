«Результат неточного регулирования»: Путин прокомментировал ситуацию с резким ростом цен на бензин

7 июня на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным дозвонился житель Санкт-Петербурга, которого очень беспокоит вопрос галопирующего роста цен на бензин. Глава государства признал, что резкое подорожание топлива — результат неточного регулирования. При этом Путин попросил министра энергетики Александра Новака и вице-премьера Дмитрия Козака прокомментировать увеличение стоимости горючего. Представители кабмина не исключили, что для уравновешивания внутренних и внешних цен на моторное топливо правительство пойдёт на повышение экспортных пошлин на нефтепродукты. Президент заявил о намерении поддержать соответствующий законопроект.

В четверг, 7 июня, на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным дозвонился житель Санкт-Петербурга Алексей Караваев с вопросом о резком росте цен на бензин. Россиянин выразил озабоченность заметным увеличением стоимости топлива и попросил главу государства решить возникшую в стране проблему.

«Думаю, вы должны были обратить внимание, что правительство приняло ряд решений. Я с вами согласен, то, что сейчас происходит, — это недопустимо, это неправильно. Но надо признать: это результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики», — ответил Путин на вопрос петербуржца.

После этого президент в прямом эфире обратился непосредственно к министру энергетики Александру Новаку за комментарием по данной теме. По словам главы Минэнерго, принятые правительством фискальные меры уже оказали положительное влияние. Так, с 30 мая рост цен на бензин был остановлен. Новак также сообщил президенту о достижении договорённостей с нефтяными компаниями по вопросу стабилизации цен на горючее.

Кроме того, министр выступил с инициативой введения экспортной пошлины на нефтепродукты. По словам Александра Новака, соответствующий законопроект уже подготовлен. Документ может стать дополнительным стимулом для сдерживания роста цен.

В ходе обсуждения проблемы галопирующего роста цен на топливо Владимир Путин также попросил присоединиться к разговору и вице-премьера Дмитрия Козака, который в новом кабмине курирует в том числе и топливно-энергетический комплекс.

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Зампред правительства заявил, что если договорённости, достигнутые с энергетическими компаниями, не будут выполняться, то правительство внесёт в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность уравновешивания внутренних и внешних цен на моторное топливо. Данный документ даст правительству право повышать экспортные пошлины на нефтепродукты.

Владимир Путин заявил о намерении поддержать соответствующий законопроект.

Генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев в разговоре с RT напомнил, что ещё три года назад экспортная пошлина составляла 70% от уровня экспортной пошлины на нефть, а до 2015 года — все 100%.

«Сейчас, после всех нововведений, пошлина на бензин составляет 30% от экспортной пошлины на нефть. На протяжении последних лет в правительстве действовала идеология налогового манёвра — отменить все пошлины и переложить все налоги на НДПИ. Это фактически открыло бы российский рынок внешнему рынку, и цены соответствовали бы уровню цен наших соседей. На мой взгляд, заградительные пошлины и защитные меры — главная задача нашего правительства. Наличие экспортной пошлины дотировало рынок, и внутри страны можно было держать цены на приемлемом уровне. В случае если правительство хочет отменить все пошлины, ему следует проработать вопрос обеспечения прибылью нефтепереработчиков», — считает Танкаев.

«Механизм экспортных пошлин действенный, но превентивно — его надо было предусматривать до того, как розничный бизнес остался один на один со скачками цены на нефть и высочайшими пошлинами. Крупные компании смогут позволить себе снижение отпускной цены за счёт накопленных запасов и объёма продаж, а вот мелким игрокам рынка придётся очень непросто», — отметила в разговоре с RT старший аналитик Alpari Анна Бодрова.

Эксперт также напоминает и о прямой связи оптовой цены на топливо с ситуацией на мировом рынке нефти, который российское правительство сможет регулировать. «В любом случае цены на бензин в России будут колебаться, весь вопрос в их амплитуде: её, безусловно, надо снизить до минимума», — считает Бодрова.

Напомним, согласно последним данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. В годовом выражении (май 2018 к маю 2017 года) этот показатель составил 11,3%. В целом с начала года топливо подорожало на 7,2%.

По состоянию на 28 мая средняя цена бензина АИ-92 составляла 41,09 рубля за литр, АИ-95 — 44,06 рубля, АИ-98 — 49,06 рубля. За литр дизельного топлива в среднем продавцы просили 43,91 рубля.

В кабмине оперативно отреагировали на ситуацию. Так, с 1 июня власти снизили акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. Кроме того, правительство с 1 июля тоже может понизить этот фискальный сбор ещё на 700 рублей.