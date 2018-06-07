Путин назвал рост цен на бензин результатом неточного регулирования в сфере энергетики
- © Global Look Press
«То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — сказал глава государства.
По его словам, правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, сделало манёвр в этой сфере, что привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти.
Путин подчеркнул, что кабмин уже принял ряд решений по регулированию ситуации, а к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации цен.
RT ведёт прямую трансляцию.