Путин назвал рост цен на бензин результатом неточного регулирования в сфере энергетики

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Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с ростом цен на бензин в стране недопустима. Об этом он заявил в ходе традиционной прямой линии.
Путин назвал рост цен на бензин результатом неточного регулирования в сфере энергетики
  • © Global Look Press

«То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — сказал глава государства.

По его словам, правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, сделало манёвр в этой сфере, что привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти.

Путин подчеркнул, что кабмин уже принял ряд решений по регулированию ситуации, а к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации цен. 

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